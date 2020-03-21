Коронавирус возник естественным путем, а не в лаборатории, - ученые

Американские ученые пришли к неожиданному результату.

Ученые сразу двух американских университетов - Колумбийского в Нью-Йорке и университета Тулейна в Новом Орлеане, совместно с коллегами из Сиднейского университета в Австралии пришли к выводу, что коронавирус нового типа Covid-19 не мог быть создан человеком.

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Данные исследования ученые опубликовали на научном портале webmd.

Ученые отметили, что азиатский коронавирус SARS-CoV-2 или COVID-19, возник и развивался до своего нынешнего состояния эволюционным путем.

Кроме того, американцы совместно с австралийцами детально изучили структуру вируса и не нашли никаких признаков редактирования, которое потребовалось бы для его создания.

Сравнив все известные генетические данные с данными о структуре коронавируса, мы можем с уверенностью утверждать, что SARS-CoV-2 возник естественным образом, - заявил иммунолог Кристиан Андерсен.

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Отмечается, что вирус нового типа существует довольно давно. Связанные с ним заболевания вспыхивали в Китае в 2003 году (SARS) и на Ближнем Востоке в 2012 году (MERS).

Ученые констатировали - если бы вирус был создан искусственно, его "авторам" пришлось бы взять молекулярную структуру у какого-то из известных науке вирусов. Однако, структура коронавируса уникальна, аналогов у него нет.

Исследование показало, что в целом структура SARS-CoV-2 очень похожа на коронавирусы, которые ранее уже были найдены у летучих мышей и панголинов. Так что скорее всего, человек получил вирус от животного.

Напомним, испанское ТВ показало разгрузку украинских респираторов. С 11 марта правительство запретило до 1 июня экспорт товаров противоэпидемического назначения.

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