Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Ивано-Франковске еще 3 случая коронавируса

Комментариев: 0
Все они контактировали с погибшей от коронавируса женщиной.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/ruslan.martsinkiv

В Ивано-Франковске подтвердились еще 3 случая инфицирования смертельный коронавирусом типа COVID-19.

Читай также: Коронавирус в Украине: обновленные данные МОЗ

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в прямом эфире в Facebook.

По его словам, все заразившиеся контактировали с 56-летней женщиной, которая умерла от того же вируса.

Вчера вечером мы узнали о еще 3 дополнительных подтвержденных случая коронавируса. В частности эти три человека они из города Ивано-Франковска. Они являются контактными лицами женщины, которая умерла, - отметил Марцинкив.

Читай также: В Италии коронавирусом заразился каждый пятый медик - ООН

Мэр города отметил, что все больные в удовлетворительном состоянии. По его словам, в Ивано-Франковской области нет тяжелобольных.

Напомним, в Китае заявили о выздоровлении 90% больных COVID-19. Всего с начала пандемии вируса в КНР заразились более 80 тысяч граждан, вылечиться удалось более 70 тысячам.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус, вирус, Ивано-Франковск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь