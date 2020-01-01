В Ивано-Франковске еще 3 случая коронавируса

Все они контактировали с погибшей от коронавируса женщиной.

В Ивано-Франковске подтвердились еще 3 случая инфицирования смертельный коронавирусом типа COVID-19.

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Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в прямом эфире в Facebook.

По его словам, все заразившиеся контактировали с 56-летней женщиной, которая умерла от того же вируса.

Вчера вечером мы узнали о еще 3 дополнительных подтвержденных случая коронавируса. В частности эти три человека они из города Ивано-Франковска. Они являются контактными лицами женщины, которая умерла, - отметил Марцинкив.

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Мэр города отметил, что все больные в удовлетворительном состоянии. По его словам, в Ивано-Франковской области нет тяжелобольных.

Напомним, в Китае заявили о выздоровлении 90% больных COVID-19. Всего с начала пандемии вируса в КНР заразились более 80 тысяч граждан, вылечиться удалось более 70 тысячам.

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