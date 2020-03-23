Раде предлагают признать незаконными минские договоры Ермака

Договоренность о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО подписал в Минске глава ОП Андрей Ермак.

Верховной раде Украины предлагают принять постановлении о признании незаконным решение о создании Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО. “Карточка“ проекта постановления №3229 “О результатах работы заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года в Минске, Республика Беларусь“ уже появилась на сайте парламента.

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“Считать что документы, согласованные и подписанные 11 марта 2020 года на заседании Трехсторонней контактной группы, в г. Минск, Республика Беларусь, в частности, проект Решения об учреждении Консультативного совета (рабочей группы), прямо противоречат Конституции Украины, Закону Украины “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях“ и национальным интересам Украины“, - указано в тексте постановления.

Также предлагается считать недопустимым дальнейшее подписание представителями Украины любого решения о создании или основании Консультативного совета (рабочей группы), как это предусмотрено пунктом 4 протокола заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года.

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“В дальнейшем вести переговоры по мирному урегулированию непосредственно с официальными представителями Российской Федерации как государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины, с обязательным привлечением других субъектов международного права. Определить, что предпосылкой принятия каких-либо шагов по мирному урегулированию должно быть безоговорочное долговременное прекращение огня“, - отмечается в проекте.

Текущий статус проекта постановления – обрабатывается в комитетах Верховной рады.

Напомним. 11 марта в Минске были подписаны предварительные договоренности о создании Консультативного совета, в котором будут участвовать представители ОРДЛО, а Россия – в статусе гаранта-наблюдателя. Это решение вызвало возмущение у многих политиков и представителей общественности. Ряд депутатов фракции “Слуга народа“ даже обратились к президенту Зеленскому с требованием вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.

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