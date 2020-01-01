В МОЗ опровергли фейк о том, что коронавирус передается через еду
Министерство охраны здоровья Украины опровергло информацию о том, что коронавирус передается через продукты питания.
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Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо", верифицированный Минздравом.
Ведомство опровергло информацию, которую ранее распространило издание "OneNews Украина". Журналисты написали, что ученые якобы выяснили, что летучая мышь инфицировала коронавирусом курицу, которую потом кто-то купил на рынке в китайском Ухане, а дальше люди передавали инфекцию друг другу.
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В ведомстве отметили, что по состоянию на сегодняшний день нет достоверных данных о заражении через пищу ни в Украине, ни во всем мире. Предположение об инфицировании первого пациента через пищу официально не подтвердилось.
Напомним, МОЗ объяснил ошибку с 8 “выздоровевшими” от коронавируса украинцами. Ляшко рассказал, что ведомости оказались неточными.
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