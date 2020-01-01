В Ровно отменяют общественный транспорт

Также власти запретили детям выходить на улицу без сопровождения взрослых.

С четверга в Ровно не будет ходить общественный транспорт wikipedia.org

В Ровно с 26 марта в связи с ограничительными мерами, направленными на нераспространение коронавирусной инфекции, приостанавливается работа общественного транспорта. Об этом со ссылкой на мэра областного центра Владимира Хомко сообщила пресс-служба городского совета.

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“В городе Ровно с четверга, 26 марта прекращается движение городского общественного транспорта и будет дополнительно ограничена работа Центров предоставления админуслуг“, - говорится в сообщении.

Также со вторника, 24 марта вводится запрет на пользование детскими и спортивными площадками.

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Кроме того, детям в возрасте до 14 лет находиться в городе без родителей запрещается. Жителям, которые передвигаются по городу, стоят в очереди к торговым заведениям, запрещено приближаться друг к другу ближе, чем на два метра.

Прошу руководителей предприятий всех форм собственности отправить максимально возможное количество работников в отпуска и запретить на период карантинных мероприятий командировки. Жителям города оставаться дома и отказаться от поездок за пределы Ровно. Сделайте все для того, чтобы дети любого возраста оставались дома и не находились без надобности на улице, - обратился Хомко в горожанам.

Также жителей Ровно попросили сообщать властям о нарушениях карантинных мероприятий, а также о престарелых или больных людях, которые не могут сами себя обслуживать.

Напомним, министр здравоохранения Емец просит Верховную Раду ввести в стране режим чрезвычайной ситуации. Однако фракции парламента пока выступают против принятия подобного решения.

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