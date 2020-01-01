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Подозрение на COVID-19: В Черновицкой области проверяют четверых детей

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В Черновицкой областной больнице находятся 24 человека с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на него.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Четверых детей госпитализировали в Черновицкой области с подозрением на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА.

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“В областную детскую клиническую больницу за последние сутки госпитализировали 4 детей с подозрением на COVID-19. Всего на лечении здесь находятся 14 человек: 5 с диагнозом “коронавирус“, остальные с подозрением на него“, - сообщили в ОГА.

Отмечается, что 17 марта коронавирус был подтвержден у двух матерей и трех их детей. На данный момент они уже клинически здоровы и ждут результатов своих тестов. У всех остальных пациентов повышенная температура и нарушенное состояние, им оказывают необходимое лечение.

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“В областной клинической больнице сейчас находятся 24 человека с подтвержденным диагнозом “коронавирус“ или с подозрением на него. Все они чувствуют себя хорошо. Один пациент из-за сопутствующих болезней находится на кислородной терапии. Новых больных за последние сутки в эту больницу не госпитализировали“, - отметили в ОГА.



Напомним, во Львовской области введен режим ЧС из-за коронавируса.

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Теги: Коронавирус, Черновицкая область, COVID-19
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