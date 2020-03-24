МВД начнет контролировать украинцев через мобильные операторы

Полиция может начать проверять украинцев, как они соблюдают 14-дневный карантин.

Некоторые граждане Украины нарушают обязательство о 14-дневном карантине после возвращения на родину из-за границы. МВД может начать контролировать самоизоляцию граждан через мобильные операторы. Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

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“Полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников относительно украинцев, которые подписали личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции. Не исключаю, что по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и осуществлять контроль за условиями карантина через мониторинг мобильных сетей“, - заявил Геращенко.

Скриншот facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, ранее у Зеленского объяснили, почему не могут ввести чрезвычайное положение. Правительство не готово остановить большую часть экономики Украины.

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