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МВД начнет контролировать украинцев через мобильные операторы

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Полиция может начать проверять украинцев, как они соблюдают 14-дневный карантин.
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко
facebook.com/mvs.gov.ua

Некоторые граждане Украины нарушают обязательство о 14-дневном карантине после возвращения на родину из-за границы. МВД может начать контролировать самоизоляцию граждан через мобильные операторы. Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook

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“Полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников относительно украинцев, которые подписали личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции. Не исключаю, что по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и осуществлять контроль за условиями карантина через мониторинг мобильных сетей“, - заявил Геращенко.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, ранее у Зеленского объяснили, почему не могут ввести чрезвычайное положение. Правительство не готово остановить большую часть экономики Украины. 

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Теги: МВД, Мобильные операторы, Контроль, Самоизоляция, Карантин, Коронавирус
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    24.03.2020, 11:38
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Оставь телефон дома и "гуляй" сколько хочешь!
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