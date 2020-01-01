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Прокуратура Киева открыла дело из-за экспорта медицинских масок в Испанию

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В прокуратуре внесли в ЕРДР сведения о возможном преступлении, совершенном должностными лицами Киевской таможни.
Украинские маски экспортировали в Испанию
Украинские маски экспортировали в Испанию
Пресс-служба прокуратуры Киева

Киевская прокуратура начала расследовать возможное уголовное преступление, совершенное работниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

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"23 марта 2020 года на одном из Интернет-ресурсов была изложена информация об обстоятельствах поставки за рубеж двух партий медицинских масок, произведенных в Украине. Как отмечается, поставка указанного товара была осуществлена ​​по заниженной стоимости для уклонения от уплаты таможенных платежей и при содействии работников Киевской таможни", - сообщили в ведомстве. 

В прокуратуре внесли в ЕРДР сведения о возможном преступлении должностными лицами столичной таможни, открыто производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины.



Напомним, САП открыла производство на чиновников Кабмина из-за экспорта масок.

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Теги: прокуратура, экспорт, маски
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