В Черновицкой области выявили 13 новых больных COVID-19

Общее количество больных в регионе достигло 38 человек.

В Черновицкой области зафиксированы 13 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

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“Сегодня утром мы получили очередные результаты нашего лабораторного центра. Приходится констатировать, что количество больных коронавирусом увеличилось на 13 человек. И в этот момент имеем уже 38 инфицированных людей“, - сообщил губернатор.

Глава области попросил всех буковинцев, особенно предпринимателей, доставляющих продукты питания, ответственно относится к ситуации в регионе.

Напомним, по данным МОЗ, по состоянию на 10 утра 24 марта в Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

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