Минздрав призвал украинцев носить защитные маски

Маски уже появились в украинских аптеках.

Министерство здравоохранения Украины призывает всех украинцев носить защитные маски.

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Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По словам Ляшко, по состоянию на 24 марта медицинские маски уже находятся в свободной продаже во всех аптеках страны.

Обязательно надевайте маски. Маски уже появились в аптечных учреждениях. С каждым днем их будет становиться все больше и больше. Отечественные производители наращивают производство. Я думаю, что в ближайшее время дефицита на территории Украины не будет, - заявил Ляшко.

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Напомним, новые случаи коронавируса выявлены в Житомире. Пациенты госпитализированы в инфекционное отделение больницы, ожидаются результаты из лаборатории.

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