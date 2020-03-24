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Минздрав призвал украинцев носить защитные маски

Комментариев: 2
Маски уже появились в украинских аптеках.
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко
МОЗ/Facebook

Министерство здравоохранения Украины призывает всех украинцев носить защитные маски.

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Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По словам Ляшко, по состоянию на 24 марта медицинские маски уже находятся в свободной продаже во всех аптеках страны.

Обязательно надевайте маски. Маски уже появились в аптечных учреждениях. С каждым днем их будет становиться все больше и больше. Отечественные производители наращивают производство. Я думаю, что в ближайшее время дефицита на территории Украины не будет, - заявил Ляшко.

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Напомним, новые случаи коронавируса выявлены в Житомире. Пациенты госпитализированы в инфекционное отделение больницы, ожидаются результаты из лаборатории.

 

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Теги: коронавирус, Ляшко, маски, аптеки
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Комментариев (2)
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ju-jul    24.03.2020, 14:36
Оценка:  +2
ju-jul
цена 25грн, на 2 часа....и многие себе их могут позволить?!!!
толян04    24.03.2020, 14:11
Оценка:  -5
толян04
одна маска помогает в течении максимум 2-х часов при таких ценах на маски ирдите вы на х....
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