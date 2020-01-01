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Минздрав допускает применение силы для контроля карантина

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Ляшко допустил ужесточение мер по соблюдению карантина в Украине.
МОЗ допускает применение силовых методов для соблюдения карантина
МОЗ допускает применение силовых методов для соблюдения карантина
EPA/UPG

В МОЗ допускают применение силовых мер для контроля за соблюдением карантина из-за вируса COVID-19. В Минздраве также призвали граждан быть сознательными и соблюдать карантин. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге. 

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Ляшко также отметил, что не нужно надеяться, что “только полиция будет палками разгонять нас по комнатам“.

“Этого не должно быть, мы должны сознательно относиться к этому вопросу. Хотя жесткие меры, когда нужно будет силовыми методами влиять на людей, возможно, тоже нужно применять. Как показывает практика США, Испании и Италии люди почему-то думают, что коронавирусная болезнь - это такая банальная инфекция, которая пройдет мимо, и никто ее не заметит“, - заявил Ляшко.

Напомним, ранее Минздрав призвал украинцев носить защитные маски. Медицинские маски уже появились в украинских аптеках. 

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Теги: Минздрав, Карантин, Коронавирус, Силовики
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