Минздрав допускает применение силы для контроля карантина

Ляшко допустил ужесточение мер по соблюдению карантина в Украине.

В МОЗ допускают применение силовых мер для контроля за соблюдением карантина из-за вируса COVID-19. В Минздраве также призвали граждан быть сознательными и соблюдать карантин. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

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Ляшко также отметил, что не нужно надеяться, что “только полиция будет палками разгонять нас по комнатам“.

“Этого не должно быть, мы должны сознательно относиться к этому вопросу. Хотя жесткие меры, когда нужно будет силовыми методами влиять на людей, возможно, тоже нужно применять. Как показывает практика США, Испании и Италии люди почему-то думают, что коронавирусная болезнь - это такая банальная инфекция, которая пройдет мимо, и никто ее не заметит“, - заявил Ляшко.

Напомним, ранее Минздрав призвал украинцев носить защитные маски. Медицинские маски уже появились в украинских аптеках.

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