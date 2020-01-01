Сепаратисты отказались пускать жителей ОРДЛО на оккупированную территорию

Боевики перестали пускать людей с пропиской "ЛДНР" с 21 марта.

Террористы на временно оккупированном Донбассе перестали пропускать через КПВВ жителей ОРДЛО. Люди не могут попасть домой. Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины.

Читай также: В Донецкой области объявлена чрезвычайная ситуация

Как сообщается, командующий Объединенных сил с начала действия ограничительных мер выдал разрешения 429 лицам на пересечение КПВВ. Однако с 21 марта фиксируется прекращение пропуска людей через линию разграничения сепаратистами.

Боевики отказывали во въезде на временно оккупированную территорию Украины без объяснения причин и возвращали их в так называемую “серую зону“. За указанный период пограничники обеспечили возвращение на контролируемую территорию Украины 29 таких лиц, среди которых были те, кто имел документы по зарегистрированному месту жительства на временно оккупированной территории, - говорится в сообщении.

Пограничники также предупреждают, что оккупационная власть не гарантирует пропуск граждан Украины, у которых есть чрезвычайная потребность в пересечении линии разграничения.

Напомним, ранее США призывала РФ срочно прекратить огонь на Донбассе. Террористы не пропускают на территорию ОРДЛО представителей мониторинговой миссии ОБСЕ.

Читай также: В зоне ООС никого не проверяли на Covid-19: Нет тест-систем

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.