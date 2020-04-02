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Нардеп Шахов обвинил в пандемии COVID-19 "богатеев из большой семерки"

Комментариев: 9
Выздоровевший нардеп Шахов отличился очередным скандальным заявлением о коронавирусе.
Нардеп Сергей Шахов
Нардеп Сергей Шахов
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Народный депутат Сергей Шахов, который вылечился от коронавируса, заявил, что коронавирус - это "имитация болезни для реализации экономических интересов". Таким выводом он поделился в своем видеоблоге в Facebook.

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"Коронавирус - это сымитированная богатеями болезнь, которые сегодня обрушили финансовые рынки и просто скупают акции. Это негодяи, которые за все ответят... Я считаю, что здесь замешана "большая семерка", - сказал Шахов.

Напомним, нардеп Шахов накануне заражения COVID-19 выступил с трибуны Верховной Рады и заявил, что "никакого коронавируса нет". Позже у него диагностировали коронавирус и он был госпитализирован. 

2 апреля Шахов заявил, что вылечился, так как сдал два негативных теста на COVID-19. Результаты финального теста нардеп получит завтра.

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Теги: Шахов, коронавирус, Большая Семерка
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Комментариев (10)
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Bur_YO    02.04.2020, 19:50
Оценка:  +1
Bur_YO
Может его рано выписали, ему бы в другую палату к наполонам там всяким!
Брюква_и_Клюква    02.04.2020, 19:35
Оценка:  +21
Брюква_и_Клюква
Чувак ощутил на себе "прелести" зеленой медицины и тронулся умом
Pepsomen    02.04.2020, 19:31
Оценка:  +2
Pepsomen
У него явно открылся третий"глаз".Хочется верить что не шоколадный...
СтальнаяКрыса    02.04.2020, 19:12
Оценка:  +23
СтальнаяКрыса
У Шахова вирус covid19 вызвал не воспаление лёгких, а воспаление мозга. Это понятно после такого высказывания на 100%.
ЗаелоПластинку    02.04.2020, 19:05
Оценка:  +21
ЗаелоПластинку
Напомню историю: сначала MH17 сбили впопучленцы (думали, что это АН26), потом появился диспетчер Карлос, потом 'дорисовали' украинский Су, украинские БУКи, фотошопные карты, Волошин, 'километровый боинг', некорректные данные радаров и другое... гуглите.
Graddfeydd    02.04.2020, 19:04
Оценка:  +24
Graddfeydd
Мудилка, который кричал с трибуны, что вирус это фейк, нашел себе нового виноватого? Уже бы голову себе сразу в больничке подлечил, что ли.
Простакк    02.04.2020, 19:02
Оценка:  -22
Простакк
Фондовый рынок США смеётся над тобой,лёжа на дне.)))))
Брюква_и_Клюква    02.04.2020, 19:34
Оценка:  +21
Брюква_и_Клюква
Где ты такое видел? У Киселева? Понятно, что ты туп и не знаешь английский, но напряги своего бригадира. Может он тебе переведет текущий курс акций Boeing и Lockheed, к примеру
foster12    02.04.2020, 18:56
Оценка:  +22
foster12
Человек-идиот...
Kostos    02.04.2020, 18:48
Оценка:  +25
Kostos
Серьезные осложнения на мозг
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