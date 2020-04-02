Нардеп Шахов обвинил в пандемии COVID-19 "богатеев из большой семерки"

Выздоровевший нардеп Шахов отличился очередным скандальным заявлением о коронавирусе.

Народный депутат Сергей Шахов, который вылечился от коронавируса, заявил, что коронавирус - это "имитация болезни для реализации экономических интересов". Таким выводом он поделился в своем видеоблоге в Facebook.

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"Коронавирус - это сымитированная богатеями болезнь, которые сегодня обрушили финансовые рынки и просто скупают акции. Это негодяи, которые за все ответят... Я считаю, что здесь замешана "большая семерка", - сказал Шахов.



Напомним, нардеп Шахов накануне заражения COVID-19 выступил с трибуны Верховной Рады и заявил, что "никакого коронавируса нет". Позже у него диагностировали коронавирус и он был госпитализирован.



2 апреля Шахов заявил, что вылечился, так как сдал два негативных теста на COVID-19. Результаты финального теста нардеп получит завтра.

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