Под Житомиром от COVID-19 скончался третий человек

Скончалась жительница Бердичевского района.

В Житомирской области зарегистрирована уже третья смерть от COVID-19. Умерла 81-летняя женщина, которая заболела еще 28 марта, однако к медикам она обратилась лишь 6 апреля. Диагноз COVID-19 подтвердился лабораторным ПЦР-исследованием 8 апреля. Ночью 9 апреля женщина умерла. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

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“К сожалению, есть еще один летальный случай в Житомирской области. Умерла 81-летняя женщина с Бердичевского района“, - рассказала заместитель главы ОГА Наталья Остапченко.

Напомним, ранее в МОЗ озвучили данные о количестве госпитализированных с COVID-19. В Украине с вирусом COVID-19 госпитализировано 848 человек, на аппаратах ИВЛ находятся 38 больных COVID-19. Также в больницу с коронавирусом попали 40 детей.

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