В Виннице от коронавируса выздоровела 73-летняя женщина

Женщине удалось победить смертельный вирус.

В Виннице от коронавируса выздоровела 73-летняя пациентка, у которой была тяжелая патология.

Читай также: На Волыни и в Закарпатье вводят комендантский час на выходные

Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов на брифинге.

Градоначальник сообщил, что в общем от коронавируса в области вылечилось 6 пациентов.

Очень хорошая новость - у нас выздоровела старшая пациентка, 73 года. У нее до этого была довольно трудная патология - острый инфаркт и двусторонняя пневмония, плюс еще и коронавирус. Но она уже вылечилась, и вчерашний день уже провела дома, - сказал Моргунов.

Напомним, Зеленский обеспокоен отсутствием коронавируса в Николаеве. Отсутствие подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории Николаевской области вызывает подозрения и беспокойство у президента Украины Владимира Зеленского. Данному региону было уделено отдельное внимание во время совещания по вопросам борьбы с коронавирусом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.