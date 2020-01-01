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В Виннице от коронавируса выздоровела 73-летняя женщина

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Женщине удалось победить смертельный вирус.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

В Виннице от коронавируса выздоровела 73-летняя пациентка, у которой была тяжелая патология. 

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Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов на брифинге.

Градоначальник сообщил, что в общем от коронавируса в области вылечилось 6 пациентов. 

Очень хорошая новость - у нас выздоровела старшая пациентка, 73 года. У нее до этого была довольно трудная патология - острый инфаркт и двусторонняя пневмония, плюс еще и коронавирус. Но она уже вылечилась, и вчерашний день уже провела дома, - сказал Моргунов.

Напомним, Зеленский обеспокоен отсутствием коронавируса в Николаеве. Отсутствие подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории Николаевской области вызывает подозрения и беспокойство у президента Украины Владимира Зеленского. Данному региону было уделено отдельное внимание во время совещания по вопросам борьбы с коронавирусом.

 

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Теги: коронавирус, больницу, эпидемия, вирус
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