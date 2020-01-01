Мэру Запорожья вручили повестку за нарушение карантина

Городские власти отказались выполнять часть постановлений правительства о введении карантина.

Городской глава Запорожья Владимир Буряк получил повестку из-за нарушения городскими властями карантинных ограничений, введенных правительством. Об этом говорится на странице Буряка в Facebook.

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“Сегодня утром ко мне в кабинет пришли правоохранители и вручили повестку по возбужденному уголовному делу. В последнее время это стало почти привычным явлением. Причина в том, что городские власти якобы не выполнили постановление Кабинета министров о приостановлении общественного транспорта в городе,“ – написал запорожский градоначальник.

Владимир Буряк отметил, что есть много категорий людей, которым даже сейчас нужно пользоваться общественным транспортом, но они не включены в официальный перечень лиц, которым открыт доступ к городскому транспорту.

Как быть с людьми, которые должны ездить на жизненно необходимые процедуры, в частности гемодиализ? Что делать запорожцам, которые должны ухаживать за парализованными или больными пожилыми родителями? И таких людей сотни, - написал мэр.

Буряк отметил, что поднял перед премьер-министром вопрос о расширении перечня лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом.

Напомним, ранее в Запорожье городские власти отказались останавливать общественный транспорт. Позднее данное решение всё же пересмотрели, но Зеленский всё равно пригрозил запорожскому мэру уголовной ответственностью.

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