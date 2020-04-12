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В Ровенской области новая смерть от коронавируса

Комментариев: 1
Умерла 37-летняя женщина.
В Ровенской области от коронавируса умерла 37-летняя женщина
В Ровенской области от коронавируса умерла 37-летняя женщина
EPA/UPG

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В Ровенской области на вечер 11 апреля было зафиксировано 10 новых случаев заболевания COVID-19, из них один летальный - умерла 37-летняя женщина. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Всего по области выявлено 119 случаев заболевания COVID-19, из них семь летальных. Выздоровели семь местных жителей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно трое сотрудников СБУ попали в больницу с COVID-19.

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Теги: коронавирус, Коронавирус в Украине, Ровенская область
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Комментариев (1)
Красногвардеец1    12.04.2020, 10:06
Оценка:  -22
Красногвардеец1
37 лет-это молодой возраст...
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