В Ровенской области новая смерть от коронавируса

Умерла 37-летняя женщина.

В Ровенской области от коронавируса умерла 37-летняя женщина EPA/UPG

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В Ровенской области на вечер 11 апреля было зафиксировано 10 новых случаев заболевания COVID-19, из них один летальный - умерла 37-летняя женщина. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Всего по области выявлено 119 случаев заболевания COVID-19, из них семь летальных. Выздоровели семь местных жителей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно трое сотрудников СБУ попали в больницу с COVID-19.