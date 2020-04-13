“Будем хоронить, как чумных”: Мэр Николаева жестко напомнил о карантине

Градоначальник отметил, что у каждого есть стимул для того, чтоб придерживаться правил карантина.

В Николаевской области зафиксировали уже пять случаев инфицирования коронавирусом. Поэтому мэр города заявил, что хоронить пациентов с Covid-19 в случае их смерти будут в спецмешках и закрытых гробах, а на кладбище им отведут специальное место.

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Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич заявил в ходе онлайн-трансляции в Facebook.

Он заявил, что до сих пор не понимает, почему люди не соблюдают правил карантина и подвергают других опасности.

Может, для вас это станет дополнительным стимулом, чтобы не выходить и не подвергать опасности... Людей, которые умрут от коронавируса, будут выдавать в закрытых гробах. Мы закупаем специальные анатомические мешки. И тех, кто умер от коронавируса, будут "запаковывать" в эти мешки и будут хоронить в закрытых гробах, чтобы не заразить всех других, - сказал он.

Сенкевич также отметил, что погибшие от коронавируса даже после смерти являются переносчиками вируса.

Что это означает? Что тех людей, которые умрут от этого, будут хоронить на отдельном месте на кладбище, как когда-то хоронили "чумных". Может, такая невеселая штука сделает вас немного более разумными, - добавил Сенкевич.

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Напомним, по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

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