Степанов рассказал, сколько медиков в Украине заболели COVID-19

За сутки коронавирус нашли у 85 медработников.

530 украинских медицинских работников с начала пандемии заразились острой респираторной болезнью COVID-19. Об этом руководитель Минздрава Максим Степанов рассказал во время брифинга 13 апреля.

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"За сутки подтверждено 325 человек, из них 12 детей и 85 медицинских работников", - заявил министр.



Степанов отметил, что всего коронавирус SARS-CoV-2 подтвержден у 530 медицинских работников в Украине.



По состоянию на 10 утра 13 апреля, в Украине подтверждено 3102 случая COVID-19.





Напомним, Степанов рассказал, сколько в Украине делают ПЦР-тестов каждые сутки.

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