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Степанов рассказал, сколько медиков в Украине заболели COVID-19

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За сутки коронавирус нашли у 85 медработников.
Глава Минздрава Максим Степанов
Глава Минздрава Максим Степанов
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530 украинских медицинских работников с начала пандемии заразились острой респираторной болезнью COVID-19. Об этом руководитель Минздрава Максим Степанов рассказал во время брифинга 13 апреля. 

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"За сутки подтверждено 325 человек, из них 12 детей и 85 медицинских работников", - заявил министр.

Степанов отметил, что всего коронавирус SARS-CoV-2 подтвержден у 530 медицинских работников в Украине. 

По состоянию на 10 утра 13 апреля, в Украине подтверждено 3102 случая COVID-19.



Напомним, Степанов рассказал, сколько в Украине делают ПЦР-тестов каждые сутки.

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Теги: Степанов, Минздрав, медработник, Коронавирус
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