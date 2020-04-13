Из-за недосмотра родителей маленький мальчик ушел гулять за пределы двора и утонул в ближайшем пруду.

Под Житомиром всю ночь искали 2-летнего мальчика: Тело нашли в пруду

Под Житомиром всю ночь искали 2-летнего мальчика: Тело нашли в пруду

Полиция расследует гибель малолетнего ребенка в Житомирской области. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 12 апреля вечером к правоохранителям обратилась жительница с. Покостовка с сообщением об исчезновении ее внука.

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Мальчик играл во дворе дома, но в какой-то момент оказался без присмотра взрослых и исчез. Местные жители вместе с полицейскими в течение ночи разыскивали малыша. Утром 13 апреля тело ребенка нашли в водоеме неподалеку двора, где мальчик играл.

В ходе уголовного производства, начатого по факту безвестного исчезновения, установлено, что в семье жителей с. Покостовка воспитывалось трое детей в возрасте 11, 9 и 2,5 лет. Семья добропорядочная и не попадала в поле зрения социальных служб или правоохранителей.

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В тот день, около 19:00 часов, семья находились в доме родственников неподалеку от своего места жительства. Дети играли во дворе, а взрослые разговаривали на веранде. По словам мамы мальчика, он остался без присмотра в течение времени не более 5 минут.

Обнаружив его отсутствие, взрослые сразу бросились на поиски, осмотрели близлежащую местность, ближайшие дома, посадку, овраг, поле, но ребенка не нашли. Родные пропавшего обратились за помощью к местной общине и в полицию.

Совместные группы полицейских, жителей села, спасателей и егеря в течение ночи работали в поисках ребенка. Проверяли хаты, чердаки, сараи, матрацы, прилегающую территорию в радиусе нескольких километров, но, к сожалению, поиски не принесли желаемого результата, - рассказывает заместитель начальника ГУНП области Артем Лысогор.

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Недалеко от двора, из которого исчез мальчик, расположены два водоема и колодец. Утром 13 апреля спасатели Управления ГСЧС откачали воду сначала из колодца, а затем из ближайшей к усадьбе копанки. Именно в ней и обнаружили тело ребенка. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза о причинах его гибели.

Напомним, под Хмельницким в пруду нашли тело 5-летней девочки. Ребенок пропал накануне вечером, всю ночь девочку искали сотни людей.

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