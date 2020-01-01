Новости Донбасса 14 апреля: Потерь нет

Сепаратисты 7 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Боевики семь раз нарушили режим "тишины" facebook.com/MinistryofDefence.UA

В течение прошедших суток, 13 апреля, на Донбассе боевики семь раз нарушали режим “тишины“. Потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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На протяжении суток боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, которые запрещены “Минском“, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ боевики шесть раз открывали огонь по подразделениям Объединенных сил.

По защитникам Широкино враг с направления населенного пункта Саханка выпустил шесть мин калибра 82 мм.

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Позиции Объединенных сил возле н.п.Пески боевики с направления населенного пункта Веселое обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Против защитников вблизи Павлополя, Красногоровки и Тарамчука оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.

В районе Опытного украинские военные зафиксировали обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ боевики из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с селом Крымское.

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Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов 13 апреля не было.

По сообщениям разведки, 13 апреля украинские военнослужащие ранили как минимум двух сепаратистов.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.

Боевики из станковых противотанковых гранатометов обстреляли позиции ООС возле Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра - рядом с Красногоровкой. Потерь среди украинских военных нет.

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