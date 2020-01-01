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В ЦОЗ показали возрастную статистику смертности от COVID-19 в Украине

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По состоянию на 9.00 14 апреля в Украине зафиксировано 98 смертей от коронавируса.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В результате осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19, в Украине скончались 98 человек. Большинство летальных исходов - люди старше 50 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья. 

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"В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 47 женщин и 51 мужчина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%)", - сообщили в ЦОЗ.

Летальные случаи по возрастным группам:

  • 30-49   - 14%
  • 50-69   -  48%
  • 70+      -  38%

Отмечается, что на данный момент на амбулаторном лечении пребывают 1907 заболевших. Всего госпитализированы 1248 пациентов, среди них 52 ребенка. 119 человек уже выздоровели. 



Напомним, за прошедшие сутки в Украине больше 270 новых случаев коронавируса.

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Теги: Коронавирус, смертность, ЦОЗ
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