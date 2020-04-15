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Как украинцы будут отдыхать в мае: Детали

Комментариев: 1
В мае граждане Украины будут отдыхать на два дня больше.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
pixabay.com

Согласно календарю граждане Украины в мае 2020 года будут отдыхать 10 дней, а работать 20. Однако появятся два дополнительных выходных. Об этом говорится в распоряжении Министерства социальной политики №1133/0/206-19

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Так, 1 и 9 мая рекомендуется сделать выходными, таким образом, в следующем месяце украинцы будут отдыхать на два дня больше. При этом выходные растянутся на три дня: с 1 по 3 мая, и с 9 по 11, так как День Победы над нацизмом выпадает на субботу.

Календарь выходных в мае 2020:

  • 1 мая, пятница - День труда,
  • 9 мая, суббота - День победы над нацизмом,
  • 11 мая, понедельник - перенос выходного в честь Дня победы над нацизмом,
  • Остальные дни 2, 3, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 - стандартные выходные субботы и воскресенья.

Отметим, что накануне праздничных и нерабочих дней продолжительность рабочего времени сокращается на час.

Напомним, ранее в РФ изменили дату окончания Второй мировой войны. Российские законодатели изменили дату окончания Второй мировой войны с 2 сентября на 3-е. 

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Теги: Календарь, Праздники, Выходные, Май
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Комментариев (1)
korvin_ral    15.04.2020, 10:36
Оценка:  +1
korvin_ral
Ппц, идиотизм. Еще не отдохнули ? Страна в жопе, а мы еще отдыхаем.
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