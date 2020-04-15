Как украинцы будут отдыхать в мае: Детали

В мае граждане Украины будут отдыхать на два дня больше.

Согласно календарю граждане Украины в мае 2020 года будут отдыхать 10 дней, а работать 20. Однако появятся два дополнительных выходных. Об этом говорится в распоряжении Министерства социальной политики №1133/0/206-19.

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Так, 1 и 9 мая рекомендуется сделать выходными, таким образом, в следующем месяце украинцы будут отдыхать на два дня больше. При этом выходные растянутся на три дня: с 1 по 3 мая, и с 9 по 11, так как День Победы над нацизмом выпадает на субботу.

Календарь выходных в мае 2020:

1 мая, пятница - День труда,

9 мая, суббота - День победы над нацизмом,

11 мая, понедельник - перенос выходного в честь Дня победы над нацизмом,

Остальные дни 2, 3, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 - стандартные выходные субботы и воскресенья.

Отметим, что накануне праздничных и нерабочих дней продолжительность рабочего времени сокращается на час.

Напомним, ранее в РФ изменили дату окончания Второй мировой войны. Российские законодатели изменили дату окончания Второй мировой войны с 2 сентября на 3-е.

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