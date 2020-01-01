С начала эпидемии COVID-19 в Украине заболели 700 медиков

Только за последние сутки опасная инфекция была выявлена у 90 медицинских работников.

В Украине с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 684 медицинских работников. Об этом во время брифинга 15 апреля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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“В целом заболевших 3764 человека, в том числе 260 детей и 684 медицинских работника. Выздоровели 143 человека, умерло 108 человек“, - сказал Степанов.

По его словам, за минувшие сутки было зафиксировано 392 случая заболевания, из них 29 детей и 90 медицинских работников. Также министр отметил, что больше всего новых случаев за сутки было выявлено в Киеве.

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Также министр заявил, что прирост новых случаев коронавирусной болезни составил 11,2% (392 больных на COVID-19 за минувшие сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – это 61 человек. Прирост активных подтвержденных болезней за сутки по сравнению с предыдущими сутками +11,2%. Учитывая антирекорд по количеству заболеваний, мы настоятельно призываем отпраздновать Пасху дома, - отметил глава Минздрава.

Напомним, в Украине зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом. В Минздраве уверяют, что сейчас рано говорить об отмене карантина.

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