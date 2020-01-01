Во Львове у половины зараженных COVID-19 протекает без симптомов

Львовская мэрия отмечает большое количество латентных носителей вируса, не имеющих выраженных симптомов инфекции.

У большинства инфицированных COVID-19 жителей Львова болезнь протекает без характерных симптомов, что затрудняет дотестовую диагностику. Об этом заявил в эфире местной радиостанции глава городского управления здравоохранения Львова Владимир Зуб, информирует пресс-служба Львовского горсовета.

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Как отметил Зуб, по статистике на вечер вторника, среди 152 инфицированных галичан 98 – жители Львова. Причем более половины из них находятся не в больнице, а на самоизоляции дома под наблюдением медиков.

У них нет клинических признаков, кашля, удушья, мы ежедневно мониторим, и они находятся дома. Это подтверждает то, что люди могут быть носителями коронавируса без клинических проявлений. Поэтому, если не придерживаться жестких требований карантина, эти люди выходят на улицу, на рынки, общаются, идут в церковь и, не подозревая, что они инфицированы, инфицируют людей вокруг, - заявил чиновник.

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Глава медицинского департамента отметил, что ввиду бессимптомного протекания болезни у многих людей очень важно максимально оставаться дома, просить пожилых людей не выходить на улицу, соблюдать физическую дистанцию.

Только карантин может приостановить эту патологический цепочку передачи инфекции, - добавил Зуб.

Напомним, во Львове зафиксирован шестой умерший от COVID-19. Мужчина дважды имел отрицательный ПЦР-тест, и только по результатам вскрытия и обследования трупного материала, ПЦР оказался положительным.

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