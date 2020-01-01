В Одессе умер пациент с пневмонией: Медики оказывали помощь без защиты

Пациента лечили от желудочной инфекции, но перед самой смертью решили сделать рентген легких.

14 апреля в инфекционной больнице Одессы скончался пациент, которого лечили от инфекции желудочно-кишечного тракта. За час до смерти медики сделали ему рентген легких и выявили пневмонию. Предполагается, что мужчина мог быть инфицирован COVID-19, при этом оказывающие ему помощь медики были без спецзащиты. Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Катерина Ножевникова.

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"Привезли его на рентген жкт- все ок. И решили "заодно" сделать рентген легких (молодцы врачи больницы- проявили инициативу). А там... полисегментарная пневмония и вроде как распад легкого уже... пациента вернули в больницу, где он через час ушёл в мир иной.(мои искренние соболезнования семье)", - написала она.



Ножевника отметила, что медперсонал и работники скорой помощи, которые контактировали с умершим, находились без специальной защиты, так как не предполагали, что у пациента может быть коронавирус.

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"Все сотрудники Отделения находились конечно же без защиты. Скорая, которая забирала пациентов, насколько я знаю тоже была без защиты (не знаю какая была бригада), так как "отделение не по короне". Результат - Контактные врачи рентгенологи в городской больнице, Контактные сотрудники инфекционной и Контактные бригада скорой. Не знаю даже, что с последними будет. Наверное посадят на карантин.. а может сделают вид, что все ок",- рассказала волонтер.





Напомним, во Львове от коронавируса скончался мужчина, у которого тесты дважды не выявили COVID-19.

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