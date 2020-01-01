В Минздраве не хотят, чтобы украинцы лечили зубы на карантине

Ввиду высокой опасности заражения во время стоматологических процедур на период карантина допустима лишь неотложная помощь.

Предоставление плановой стоматологической помощи во время карантина подвергает риску пациентов и врачей. Таким заявлением отреагировали в Министерстве здравоохранения на решение львовских властей разрешить работу стоматологических клиник в период карантина.

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В Минздраве отметили, что стоматологические услуги предусматривают близкий контакт, который может привести к заражению коронавирусом пациента или медработника. По этой причине на период действия карантина учреждения здравоохранения должны временно прекратить плановые приемы, сделав исключение только для неотложных случаев.

Однако 9 апреля на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской области было принято неправомерное решение об отмене запрета на предоставление плановой стоматологической помощи во время эпидемии, - отметили в Минздраве

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Сообщается, что министр здравоохранения Максим Степанов указал руководителю ликвидационных работ во Львовской области на тот факт, что работа стоматологических клиник является грубым нарушением карантина.

Установленные рекомендации и правила карантина, должны выполняться всеми без исключения медицинскими учреждениями и врачами, пока сохраняется опасность распространения COVID-19, - заявили в Минздраве.

Напомним, в Минздраве хотят изменить Конституцию из-за коронавируса. Главный санврач Украины считает, что биоугрозы станут постоянными в будущем, поэтому нужно соответствующее законодательство.

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