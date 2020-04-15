В Минздраве хотят изменить Конституцию из-за коронавируса

Главный санврач Украины считает, что биоугрозы станут постоянными в будущем, поэтому нужно соответствующее законодательство.

Верховной Раде стоит внести изменения в Конституцию, которые позволяли бы властям принимать боле жесткие меры во время эпидемий. Такое мнение высказал главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Ляшко изданию “НВ“.

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“На будущее мы должны расписать законодательные акты, внести изменения в Конституцию. Такие истории могут повторяться очень часто. Вопросы киберугрозы и биоугрозы – две ключевые вещи, которые реально могут изменить мировоззрение в ближайшие 10 лет,“ – считает Ляшко.

Он отметил, что Китай административными принудительными мерами быстро локализовал эпидемию, тогда как остальные страны не смогли сделать то, что сделала китайская власть.

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В этом контексте, по словам Ляшко, как главный санитарный врач он бы сейчас “запретил и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения“.

Он отметил, что если бы не было карантина, то, согласно февральскому моделированию ситуации, на 12 апреля в Украине могло быть около 17 тысяч коронавирусных больных, тогда как сейчас их – 3,7 тысяч.

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По словам Ляшко, даже если к концу апреля будет 10 тысяч заразившихся – это будет нормально, медицинская система сможет оказать помощь тяжелым больным, которых по опыту других стран – около 5% от всех заразившихся коронавирусом.

Напомним, Виктор Ляшко заявил, что осенью возможна новая вспышка пандемии коронавируса. Он отметил, что пока неизвестно, как поведет себя вирус.

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