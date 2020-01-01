На Тернопольщине в маленьком райцентре началась вспышка COVID-19
В районном центре Шумск Тернопольской области количество зараженных коронавирусом выросло до 25 человек. Об этом сообщил глава Шумского районного совета Виталий Кудлак на своей странице в Фейсбук.
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По его словам, за прошлые сутки в городе выявили 21 новый случай заболевания.
“Мы получили 21 подтверждение заболевания на коронавирус среди жителей нашего района. Если учитывать предыдущие данные, на сегодняшний день у нас в совокупности 25 подтвержденных случаев“ - сообщил Кудлак.
По информации СМИ, эпицентром вспышки мог стать местный храм. Официально в райсовете сообщили, что причиной распространения вируса стало пренебрежение карантинными правилами.
Позже в райгосадминистрации уточнили, что зараженных уже 26 человек.
Отметим, всего в городе проживает чуть более 5 тысяч человек.
Напомним, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.
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