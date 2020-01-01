Дело генерала Шайтанова: СБУ задержала еще одного подозреваемого

Новый фигурант также имеет прямое отношение к спецназу СБУ и российской разведке.

Контрразведчики СБУ произвели еще одно важное задержание в деле генерала Шайтанова, которого во вторник задержали по подозрению в государственной измене. Как сообщает пресс-центр СБУ, задержанный сегодня человек, имя которого не раскрывается, является бывшим сотрудником Центра спецопераций “А“ и также, как и Шайтанов, поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым.

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Во время проведения обысков по месту жительства нового фигуранта сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. Правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовка типа карабин, ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, 3 гранаты РГД-5 и запалы к ним, похожий на пластид материал, 12 капсюлей-детонаторов и более 9000 патронов различного калибра.

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Изъятые образцы вооружения и боеприпасов приобщены к уголовному производству в качестве доказательства и направлены на экспертизу.

Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Выясняются все обстоятельства и характер связей подозреваемого с российской спецслужбой.

Напомним, генерал СБУ Валерий Шайтанов был уличен контрразведкой и задержан 14 апреля 2020 за осуществление разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ РФ в ущерб государственной безопасности Украины. 15 апреля ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

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