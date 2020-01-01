В Черновцах умер еще один мужчина с подозрением на COVID-19

Мужчине было 82 года.

Сегодня, 17 апреля, в Черновцах скончался 82-летний мужчина с подозрением на коронавирус COVID-19.

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Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

По предварительной информации, мужчина 82 лет находился на кислородной терапии, а также имел сопутствующие заболевания.

В Черновицкой городской больнице №1 сегодня, 17 апреля, умер пациент с подозрением на COVID-19. 82-летний житель Черновцов попал в медицинское учреждение 16 апреля с пневмонией. Был на кислородной терапии. Мужчина имел также сопутствующие заболевания, - сказано в сообщении.

Напомним, во Львове резко возросло количество случаев коронавируса. За сутки инфицировалось 37 человек.

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