Дела Майдана: Суд заочно арестовал бывшего замглавы СБУ

Бывший топ-чиновник подозревается в совершении особо тяжких преступлений и скрывается за рубежом.

Чиновника подозревают в организации расстрелов на Майдане wikipedia.org

Следственный судья Печерского райсуда заочно отправил под стражу бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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Бывшего правоохранителя подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года.

Избрание меры пресечения позволит прокурорам начать процедуры экстрадиции подозреваемого.

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Решение суда об избрании меры пресечения ... даст возможность применения процедуры специального предварительного расследования и заочного осуждения, поскольку бывший чиновник скрывается от следствия и суда за пределами Украины и объявлен в розыск, - отметили в Офисе генпрокурора.

В уголовном производстве расследуются обстоятельства организации беглым президентом Януковичем превышения власти и служебных полномочий бывшим руководством правоохранительных органов для того, чтобы препятствовать проведению собраний, митингов и демонстраций. Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центре Киева в феврале 2014 года.

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В сообщении Офиса Генпрокурора имя чиновника не указывается, однако следует отметить, что в период Революции Достоинства пост заместителя председателя Службы безопасности Украины – руководителя Антитеррористического центра при СБУ занимал Александр Якименко.

Напомним, за ложь под присягой в деле Майдана свидетелю вручили подозрение. Мужчина врал в суде, чтобы выгородить следователя МВД, обвиненного в незаконных преследованиях майдановцев.

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