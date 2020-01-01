Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кабмине рассказали, когда снова начнут летать самолеты

Комментариев: 0
Пассажирская авиация возобновит полеты не ранее, чем под конец лета.
Украинцы не смогут летать еще несколько месяцев
Украинцы не смогут летать еще несколько месяцев
wikipedia.org

Регулярные авиарейсы по Украине, которые приостановлены из-за карантина, могут восстановить в сентябре или даже раньше — до конца лета. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в интервью 24 каналу.

Читай также: Евросоюз из-за COVID вводит новые правила въезда

“Регулярные (авиарейсы по Украине - ред.) - да, я думаю, что сентябрь – это уже вполне вероятно, или даже раньше, до конца лета“, - заявил Криклий.

В целом же возвращение к докризисному уровня отрасль вернется не ранее, чем через два года, считает министр. По его словам, здесь вопрос не только в Украине, но и в восстановлении международного сообщения после карантина.

То есть даже если в Украине восстанавливают внутреннюю авиацию, это очень хорошо, но основная авиация у нас работала по международным сообщениям, и как будут снимать все эти ограничения карантинные по другим странам – это спрогнозировать трудно, - отметил министр.

Читай также: Как США будут выходить из карантина

Он добавил, что Мининфраструктуры заинтересовано в скорейшем восстановлении авиарейсов украинскими авиаперевозчиками и предпринимает определенные шаги в этом направлении.

Мы для этого общаемся и настаиваем, чтобы наша авиасфера была поддержана, в частности, и в результате доступного кредитования, и авиаперевозчики тоже смогли приобщиться и получить этот ресурс, - отметил министр.

Читай также: В МОЗ рассказали, в каком случае продлят карантин

Также министерство пообещало компенсировать перевозчикам расходы на чартерные рейсы во время эвакуации украинских туристов, застрявших в разных странах в начале эпидемии.

Когда они возвращали украинских граждан обратно домой (когда пассажирские перевозки уже остановили), и они вынуждены были летать пустыми в одну сторону постоянно, забирая людей. Мы приняли решение, и теперь ожидаем детальных расчетов от авиаперевозчиков, чтобы им эту часть компенсировать, - уточнил Криклий.

Читай также: В Германии снижается скорость распространения коронавируса

По его словам, эти компенсации тоже помогут перевозчикам продержаться до момента возобновления полноценного авиасообщения. При этом он отметил, что в Министерство инфраструктуры за помощью обращались все украинские авиаперевозчики: не только МАУ, но и Windrose Airlines, и SkyUp, и Azur.

Напомним, Зеленский анонсировал смягчение карантина. Украинские власти выступят с обращением о смягчении мер карантина уже 24 апреля, а в мае возможно возобновление движения транспорта.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: карантин, самолет, авиация, авиасообщение, Министерство инфраструктуры, Криклий
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь