В Кабмине рассказали, когда снова начнут летать самолеты

Пассажирская авиация возобновит полеты не ранее, чем под конец лета.

Регулярные авиарейсы по Украине, которые приостановлены из-за карантина, могут восстановить в сентябре или даже раньше — до конца лета. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в интервью 24 каналу.

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“Регулярные (авиарейсы по Украине - ред.) - да, я думаю, что сентябрь – это уже вполне вероятно, или даже раньше, до конца лета“, - заявил Криклий.

В целом же возвращение к докризисному уровня отрасль вернется не ранее, чем через два года, считает министр. По его словам, здесь вопрос не только в Украине, но и в восстановлении международного сообщения после карантина.

То есть даже если в Украине восстанавливают внутреннюю авиацию, это очень хорошо, но основная авиация у нас работала по международным сообщениям, и как будут снимать все эти ограничения карантинные по другим странам – это спрогнозировать трудно, - отметил министр.

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Он добавил, что Мининфраструктуры заинтересовано в скорейшем восстановлении авиарейсов украинскими авиаперевозчиками и предпринимает определенные шаги в этом направлении.

Мы для этого общаемся и настаиваем, чтобы наша авиасфера была поддержана, в частности, и в результате доступного кредитования, и авиаперевозчики тоже смогли приобщиться и получить этот ресурс, - отметил министр.

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Также министерство пообещало компенсировать перевозчикам расходы на чартерные рейсы во время эвакуации украинских туристов, застрявших в разных странах в начале эпидемии.

Когда они возвращали украинских граждан обратно домой (когда пассажирские перевозки уже остановили), и они вынуждены были летать пустыми в одну сторону постоянно, забирая людей. Мы приняли решение, и теперь ожидаем детальных расчетов от авиаперевозчиков, чтобы им эту часть компенсировать, - уточнил Криклий.

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По его словам, эти компенсации тоже помогут перевозчикам продержаться до момента возобновления полноценного авиасообщения. При этом он отметил, что в Министерство инфраструктуры за помощью обращались все украинские авиаперевозчики: не только МАУ, но и Windrose Airlines, и SkyUp, и Azur.

Напомним, Зеленский анонсировал смягчение карантина. Украинские власти выступят с обращением о смягчении мер карантина уже 24 апреля, а в мае возможно возобновление движения транспорта.

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