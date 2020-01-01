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Во львовской области от COVID-19 умерли еще два человека

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По состоянию на 16:00 на Львовщине -– еще 2 смерти от COVID-19.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

22 апреля от коронавирусной болезни COVID-19 скончались еще два жителя Львовской области: женщина и мужчина. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

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"На 16:00 на Львовщине -– еще 2 смерти от COVID-19", - сообщил он.

Зинкевич уточнил, что умершая женщина 1960 года рождения была из Яворивского района, где работала санитаркой в ​​Центре легочного здоровья. Она заболела 7 апреля, лечилась самостоятельно, и обратилась к медикам только через 5 суток.

Второй умерший - мужчина из Мостиского района. Он скончался в ночь на 21 апреля, а сегодня на него пришел положительный результат теста на COVID-19.

Напомним, в Киеве уже почти тысяча человек заразились коронавирусом.

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Теги: львовская область, коронавирус, Зинкевич, Львовщина
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