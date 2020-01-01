Итоги 23 апреля: Лесные пожары и новая угроза

В Житомирской области - новый очаг возгорания; ВОЗ предрекает вспышку инфекций. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Житомирской области вновь вспыхнул лесной пожар

На севере Житомирской области возник новый лесной пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы. К его тушению привлекли авиацию, спасателей и лесную охрану.

Эпидемическая угроза

ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса может привести к сбоям в работе служб вакцинации, вследствие чего человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит.

В марте промпроизводство Украины ускорило падение

В марте 2020 года в Украине снизилось промышленное производство на 7,7% по сравнению с мартом 2019 года, тогда как в феврале падение составляло 1,5%, в январе - 5,1%, в декабре-2019 - те же 7,7%.

НАБУ больше не расследует “пленки Ермака“

Специализированная антикоррупционная прокуратура переквалифицировала дело по “пленкам Ермака“ из “злоупотребления влиянием“ в “мошенничество“ и передала из НАБУ в Нацполицию.

Глава Минфина озвучил размер первого транша МВФ

Министр финансов заявил, что первый транш от МВФ Украина получит в мае. Он заверил, что эти средства пойдут на прямое финансирование госбюджета. Власти Украины планируют получить от МВФ $1,75 млрд первого транша финансовой помощи по новой программе сотрудничества.

Плохая оценка

Национальный банк Украины ухудшил оценку динамики реального роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2020 год с 3,5% роста до 5% падения, но улучшил ожидания роста в 2021 году с 4% до 4,3%.

Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Украины

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне “B“ и ухудшило прогноз по нему с “позитивного“ до “стабильного“. Согласно прогнозу, в текущем году экономика Украины упадет на 6,5%.

Вьетнам снимает карантин после недели без новых случаев COVID-19

Во Вьетнаме объявили о том, что снимают карантинные ограничения, введенные из-за распространения коронавируса COVID-19, после того как течение недели не было выявлено новых случаев заражения. Всего во Вьетнаме диагностировано 268 заразившихся коронавирусом, 224 из них выздоровели. Ни один из инфицированных не умер.

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