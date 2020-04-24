Украина успешно начала выпуск собственных ПЦР-тестов

Офис президента сообщает об отправке в регионы первых 200 тысяч ПЦР-тестов украинского производства.

В Украине началось производство собственных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, и первая партия объемом 200 тыс. единиц отправляется в регионы. Об этом сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, информирует пресс-служба Офиса Президента.

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“Как мы и обещали несколько недель назад, в Украине началось производство ПЦР-тестов. Сегодня мы получили первую партию - это 200 тыс. тестов. Они на выходных разъедутся по областям, по специальным лабораториям, которые проводят ПЦР-тестирование“, - отметил Тимошенко.

По его словам, на следующей неделе ожидается еще почти 400 тыс. таких тестов. Производство украинских ПЦР-тестов продолжается, и они также будут распределяться между учреждениями.

Я считаю, что это очень хороший шаг, когда Украина получила отечественные ПЦР-тесты. Не закупает их в Китае или Корее, а будет проводить диагностику именно украинскими ПЦР-тестами, - отметил замглавы ОП.

Напомним, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.

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