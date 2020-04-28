Разумков ответил, поддержит ли назначение Саакашвили в Кабмин

Глава ВР отметил, что пока не уверен в своем решении.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не уверен, что поддержит кандидатуру Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам.

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Об этом глава ВР рассказал в интервью РБК-Украина.

При этом спикер парламента отметил, что в команде "Слуги народа" достаточно людей, которые могут быть полезны Кабинету министров.

Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах - это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров. По состоянию на сегодня, я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство, - заявил Разумков.

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Также спикер Рады отметил, что в кадровых вопросах наиболее важным аспектом остается наличие голосов нардепов. Расстановка сил будет известна уже ближе к внеочередному заседанию парламента.

Во фракции большинства мнения разделились. Уже ближе к заседанию, если этот вопрос будет вынесен, мы увидим расстановку сил. Кто-то горячо поддерживает такую инициативу, кто-то выступает против, кто-то более эмоционально и политически, кто-то подходит прагматично к этому вопросу, основываясь на базовых ценностях. В том числе, с которыми мы шли на выборы. Например, таких, как больше новых лиц и ответственность за принятие решений, - добавил он.

Напомним, Ермак прокомментировал идею с приглашением Саакашвили. Глава Офиса президента рассказал, что идея назначить экс-президента Грузии в Кабмин появилась на совещании с Зеленским.

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