На Закарпатье у работников супермаркета нашли коронавирус

Супермаркет закрыт на карантин.

В Закарпатской области в городе Иршаве COVID-19 заразились сотрудники супермаркета. Магазин закрыли на карантин, на данный момент устанавливаются все лица, которые контактировали инфицированными работниками. Об этом в среду, 29 апреля, рассказали журналисты телеканала “112 Украина“.

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По данным журналистов, коронавирус был подтвержден у работников одного из крупнейших супермаркетов города Иршавы. Также сообщается, что утром на набережной в Иршаве не так много людей, однако после 15:00 там, вопреки карантинным мерам, собирается много народа.

Напомним, ранее Минздрав назвал единственный источник выявления коронавируса. Глава ведомства отметил, что в Украине единственным утвержденным источником выявления коронавирусной болезни является ПЦР-тестирование.

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