Под Одессой задержали организатора группы “черных риэлторов”
В Одесской области копы задержали организатора группы так называемых "черных риэлторов", которая незаконно завладевала правами на недвижимость в Одессе.
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Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
В полиции отметили, что банда оказалась причастной к вымогательству денег и легализации преступных доходов.
Внутренняя безопасность НПУ и следователи одесской полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили группу мошенников, которая осуществляла незаконные операции с недвижимым имуществом одесситов. Кроме того, злоумышленники оказались причастны к вымогательству денежных средств и легализации преступных доходов, - сказано в сообщении.
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Следствию удалось выяснить, что лидер группы подобрал доверенных лиц. Их заданием было завладение объектами недвижимости, распорядители которых не проживали в них и не реализовали свое право на регистрацию права собственности. После этого злоумышленники искали реальных покупателей и перепродавали недвижимость.
Напомним, в Харькове задержали группу "черных риэлторов". В ходе спецоперации с привлечением спецподразделения КОРД было проведено восемь одновременных обысков.
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