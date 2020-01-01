Глава полиции Киева Крищенко вылечился от коронавируса

Полицейский полностью здоров.

Заместитель главы Нацполиции Украины, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, который в конце марта заразился коронавирусом, выздоровел от Covid-19.

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Об этом сегодня, 5 мая, в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Победил "корону" и вернулся в строй... Рад сообщить, что наш друг, соратник и боевой собрат, генерал полиции 3-го ранга, глава ГУНП Киева Андрей Крищенко успешно преодолел болезнь и полностью выздоровел после перенесенного Covid-19, - написал Шкиряк.

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Все повторные тесты Крищенко оказались негативными, все медицинские показатели в норме. Уже сегодня, 5 мая, начальник полиции столицы приступит к исполнению служебных обязанностей.

Напомим, глава Нацполиции Киева заразился коронавирусом. У Андрея Крищенко подтвердили диагноз на COVID-19 в конце марта.

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