В Житомире подростки пытали и насиловали 19-летнего гея: все детали

В дело уже вмешалась полиция.

В ночь на 30 апреля в Житомире группа несовершеннолетних лиц изнасиловала, ограбила и пытала 19-летнего парня нетрадиционной сексуальной ориентации. Изначально преступник был один, но потом к нему присоединились пятеро друзей.

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Об этом сообщили в правозащитном ЛГБТ-центре "Наш мир", передает издание "ZMINA".

Детали инцидента рассказал эксперт центра Александр Зинченков. По его словам, 19-летний парень познакомился с одним из своих мучителей на сайте знакомств Badoo. Ночью 29 апреля они встретились рядом с его домом. Сначала парни общались, а потом нападавший предложил купить слабоалкогольные напитки "Рево". Их они пошли распивать их к лесу рядом с рекой. В ходе распития алкоголя, между собеседниками возник конфликт.

Тогда нападающий орально изнасиловал, а затем избил пострадавшего и украл у него мобильный телефон. Он также позвонил своим друзьям, которые быстро приехали на машине, - четверо ребят и одна девушка, - говорит Зинченков.

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Затем компания продолжила издеваться над парнем. Девушка надела на него наручники, другие ребята били, угрожали ножом, срезали с него одежду и раздели.

По словам потерпевшего, его еще несколько раз попытались изнасиловать, но он был в полусознании. По словам парня эксперт рассказывает, что издевательства длились несколько часов. Парень кричал и умолял его отпустить, говорил, что "просто уйдет":

Вместо этого пострадавшему говорили, что убьют или утопят. Потом требовали 10 тысяч гривен. Ближе к рассвету парня обнаженным погнали перед машиной в сторону его дома, угрожали ножом. Все это снимали на мобильные телефоны, - рассказал Зинченков.

После этого злоумышленники подъехали к дому парня. Уже возле дома шум услышал отец потерпевшего. Он открыл дверь и начал кричать на нападавших. Потерпевший забежал домой, а злоумышленники скрылись.

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Мужчина вызвал скорую и полицию. Интересно, что во дворе нашли нож, которым пытали потерпевшего. Кроме того, парень сразу указал копам на личность главного нападающего.

Полицейские вместе с кинологами оперативно нашли остатки одежды потерпевшего и место, где его били. Между тем копы проигнорировали и некорректно передали определенные факты, которые изложил в заявлении потерпевший.

Дело квалифицировали, как грабеж. На сайте полиции области указано, что грабителя нашли оперативно - им оказался 17-летний парень.

Издание hromadske, ссылаясь на пресс-секретаря полиции Житомирской области Аллу Ващенко, пишет, что полиция квалифицировала избиение и изнасилование парня как "грабеж", поскольку для иной квалификации необходимо получить заключения определенных экспертиз, а также соответствующее заявление от потерпевшего.

Она отметила, что дело могут переквалифицировать после экспертиз.

Вместе с пострадавшим юристы "Нашего мира" составили повторное заявление по нескольким статьям, а именно ст. 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение", ст. 127 "Пытки", ст. 161 "Нарушение равноправия граждан" и ст. 162 "Нарушение неприкосновенности жилища" Уголовного кодекса Украины.

Зинченков убежден, что преступление было осуществлено на почве того, что потерпевший - представитель нетрадиционной сексуальной ориентации.

Если бы нападающий был гей, он бы не вызвал друзей. Это был акт издевательства, запугивания, бесчеловечного отношения, парня хотели унизить из-за его ориентации, - отметил он.

Свое мнение он обосновал и тем, что мучители выкрикивали в адрес своей жертвы слова: "п*дорас", "конченный извращенец", "п*дорсская нелюдь", "п*дорсская проститутка", "ты не человек".

Центр обратился к руководству полиции области с просьбой взять дело под личный контроль.

Кроме того, нападающий известный в городе спортсмен, и уже сейчас вокруг дела происходят определенные вещи: следователь не выходит на связь, некоторое время парня не хотели выписывать из больницы, потом резко решили выписать, судебно-медицинскую экспертизу он еще не прошел, - отметил Зинченков.

Пострадавший парень сегодня находится в больнице в тяжелом состоянии. Пока он не пришел в себя.

У него сильная паника, он боится за свою жизнь и жизнь близких, поэтому с ним постоянно находится кто-то из волонтеров. К тому же у него сломан нос, но ему отказываются делать операцию через карантинные ограничения, хотя она не плановая, а ургентная, - добавил Зинченков.

Напомним, во Львовской области 51-летний мужчина застрелил парня своей дочери из ружья. Парень пришел во двор семьи и на глазах у родственников начал избивать 25-летнюю девушку. Девушка по имени Оксана призналась, что терпела издевательства со стороны молодого человека на протяжении 6 лет.

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