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Тест на COVID-19 перед плановой операцией будет бесплатным – Минздрав

Комментариев: 1
Министр Степанов рассказал, по какому алгоритму будут тестировать на коронавирус перед плановыми операциями.
Перед плановой операцией будет бесплатный тест на коронавирус
Перед плановой операцией будет бесплатный тест на коронавирус
depositphotos.com

В рамках ослабления карантинных ограничений с 11 мая в Украине разрешены плановые операции. Перед тем как провести операцию или госпитализировать пациента, ему будут бесплатно проводить тест на COVID-19.  будут делаться бесплатно. Об этом во время брифинга в четверг, 7 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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“Всем пациентам, которым сейчас будет проводиться плановая госпитализация в связи с необходимостью оперативного вмешательства или с другими состояниями (...) тестирования должны происходить исключительно бесплатно,“ – заявил министр.

Степанов также рассказал, какой алгоритм при этом будут применять.

Человеку, который нуждается в госпитализации по направлению врача, на месте своего проживания, проводят соответствующий ПЦР-тест, 2-3 дня находится в самоизоляции, когда есть подтверждение, что тест отрицательный, то есть, человек не болен COVID-19, он поступает в больницу, и ему начинают оказывать соответствующее лечение, - пояснил глава Минздрава.

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По его словам, такие меры предосторожности необходимы для того, чтобы исключить внутрибольничное распространения инфекции COVID-19.

Также министр прокомментировал скандал в “Охматдете“, где онкобольных детей принуждали оплачивать ПЦР-тесты на коронавирус перед госпитализацией. По словам Степанова, был лишь один случай, когда родители за свой счет оплачивали тест ребенка, и по этому случаю сразу были сделаны соответствующие выводы.

Напомним, Кабмин дополнительно выделил 3,1 млрд грн на борьбу с COVID-19. Деньги пойдут на обеспечение средствами индивидуальной защиты, закупку товаров и зарплату медикам.

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Теги: коронавирус, карантин, Степанов, Минздрав, ПЦР-тест, операция
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Комментариев (1)
Woodbrother    07.05.2020, 12:11
Оценка:  0
Woodbrother
Вот єто льготі дает Нелох гражданам Украины . Просто абалдеть.
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