Бесплатного тестирования на COVID-19 для всех не будет – Минздрав

Министр здравоохранения разъяснил, в каких случаях тест на коронавирус проводится бесплатно.

Людей без симптомов коронавируса не будут тестировать бесплатно. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего брифинга.

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По словам министра, алгоритм бесплатного тестирования не предусматривает случаи, когда человек хочет обследоваться по собственному желанию, не имея признаков коронавирусной инфекции.

“Если у человека нет симптомов коронавируса и, кроме того, он не является контактным лицом с больным коронавирусом, то есть это исключительно желание, то у нас не предусмотрено нашим алгоритмом бесплатного тестирования“, - заявил Степанов.

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Также глава Минздрава отметил, что определен очень четкий перечень, кого надо тестировать на COVID-19, но он постоянно расширяется. Так, обязательному бесплатному тестированию подлежат люди с симптомами коронавируса, люди, которые контактировали с больными коронавирусом, и все больные пневмонией. Кроме того, на регулярной основе тестируются все медики, работающие с больными COVID-19, полицейские и нацгвардейцы.

Напомним, по состоянию на 9:00 12 мая в Украине 16023 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев.

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