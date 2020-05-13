Говорил с Федоровым: Шустер посетил Кабмин

Журналист был немногословен.

Из здания Кабинета министров Украины вышел известный журналист Савик Шустер, автор и ведущий политического ток-шоу "Свобода слова".

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Об этом сообщает Страна из места событий.

Отмечается, что Шустер вышел из здания Кабмина в сопровождении нескольких лиц и направился к автомобилю марки Lexus.

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По пути к автомобилю Шустер пообщался с журналистами. Он рассказал, что делал в здании правительства. По словам журналиста, он общался с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым. Их беседа касалась электронной демократии в Украине.

От подробностей Шустер отказался, направился к автомобилю и уехал.

Напомним, Витренко сообщил, что его увольняют из Нафтогаза. Витренко считает, что за его увольнением стоит председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

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