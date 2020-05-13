Говорил с Федоровым: Шустер посетил Кабмин
Из здания Кабинета министров Украины вышел известный журналист Савик Шустер, автор и ведущий политического ток-шоу "Свобода слова".
Читай также: Смягчение карантина в Украине: В Минздраве назвали даты
Об этом сообщает Страна из места событий.
Отмечается, что Шустер вышел из здания Кабмина в сопровождении нескольких лиц и направился к автомобилю марки Lexus.
Читай также: Кличко просит Кабмин восстановить работу метро 25 мая
По пути к автомобилю Шустер пообщался с журналистами. Он рассказал, что делал в здании правительства. По словам журналиста, он общался с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым. Их беседа касалась электронной демократии в Украине.
От подробностей Шустер отказался, направился к автомобилю и уехал.
Напомним, Витренко сообщил, что его увольняют из Нафтогаза. Витренко считает, что за его увольнением стоит председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.