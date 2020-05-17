Засуха в Крыму: пересохшие водохранилища зарастают травой

Крымчане сообщают о катастрофической ситуации с пресной водой на оккупированном полуострове.

В оккупированном Крыму продолжает усугубляться ситуация с дефицитом пресной воды. Об этом пишет Зарема Сеитаблаева в блоге на “Крым. Реалии“.

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Питающее часть полуострова водой Тайганское водохранилище, на котором в марте стали появляться островки, к маю сильно обмелело. Огромная коса перерезала водоем, поделив его практически пополам. А там, где в прошлом году была вода, сейчас — оголенное от воды дно, уже покрывающееся редкой травяной растительностью.

Вода в Тайганское водохранилище из водозаборного канала, идущего с соседнего Белогорского водохранилища, тоже не поступает. Канал стоит сухой.

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По словам Сеитаблаевой, оккупационные власти Крыма утверждают, что общие ресурсы поверхностных и подземных источников Крыма достаточны для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, но признают, что на сельское хозяйство воды нет.

Блогер ссылается на крымчан из разных уголков полуострова, которые сообщают, что вода уходит из колодцев, высыхают пруды, пересыхают небольшие крымские речушки.

Напомним, ранее в СНБО заявили, что в Украине может возникнуть дефицит воды. Вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

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