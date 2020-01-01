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В горбольнице Винницы не осталось мест для больных COVID-19

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Лечебница не может принимать инфицированных пациентов.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

В городской больнице №1 города Винница отдельное отделение для больных коронавирусом COVID-19 заполнено полностью. В центральной районной больнице осталось всего 50 коек для больных COVID-19.

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Об этом сообщает местный портал Vежа, ссылаясь на руководителя Винницкой облгосадминистрации Владислава Скальского.

Чиновник рассказал, что в городской больнице №1 находятся 60 пациентов, хотя отделение рассчитано на 59 коек.

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Отмечается, что инфицированных коронавирусом пациентов планируют направлять в город Калиновка - там есть свободные места в центральной райбольнице.

Напомним, по состоянию на 9:00 утра 19 мая в Украине зафиксировано 260 новых случаев коронавируса. Всего в стране 18 876 заболевших, из которых 548 человек погибли и 5632 выздоровели.

 

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Теги: коронавирус, Винница, койки, больница
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