В горбольнице Винницы не осталось мест для больных COVID-19

Лечебница не может принимать инфицированных пациентов.

В городской больнице №1 города Винница отдельное отделение для больных коронавирусом COVID-19 заполнено полностью. В центральной районной больнице осталось всего 50 коек для больных COVID-19.

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Об этом сообщает местный портал Vежа, ссылаясь на руководителя Винницкой облгосадминистрации Владислава Скальского.

Чиновник рассказал, что в городской больнице №1 находятся 60 пациентов, хотя отделение рассчитано на 59 коек.

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Отмечается, что инфицированных коронавирусом пациентов планируют направлять в город Калиновка - там есть свободные места в центральной райбольнице.

Напомним, по состоянию на 9:00 утра 19 мая в Украине зафиксировано 260 новых случаев коронавируса. Всего в стране 18 876 заболевших, из которых 548 человек погибли и 5632 выздоровели.

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