На Донбассе банда похитила и жестоко пытала молодого ветерана АТО

Бывший боец добровольческого батальона неоднократно отклонял предложения бандитов стать членом их банды.

Полиция задержала членов преступной группировки, которая в Покровске Донецкой области похитила местного жителя и несколько часов пытала его. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Донецкой области.

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По информации правоохранителей, в пятницу, 15 мая, около 00:30 в Покровске четверо злоумышленников напали на улице на 21-летнего мужчину, который является участником ветераном АТО. Двое его родных, находившихся рядом, ничего не смогли сделать.

Известно, что ранее представители криминалитета неоднократно пытались завербовать пострадавшего, который был бойцом добровольческого батальона, а затем проходил службу по контракту в Вооруженных силах Украины. Однако парень осуждал их деятельность и не собирался становиться наемным преступником.

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Нападавшие увезли свою жертву в неизвестном направлении, где завязали скотчем руки, ноги и глаза. Пострадавшего жестоко пытали. Деньги и ювелирные изделия из золота, принадлежащие потерпевшему, похитители забрали себе. Затем пленного вывезли в багажнике и выбросили возле места, где похитили.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами, он находится в тяжелом состоянии.

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Сообщается, что спецоперацию по задержанию преступников провели полицейские управления уголовного розыска и следственного управления при силовой поддержке спецподразделения КОРД и под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.

Полицейские разоблачили четверых участников преступной группы, причастных к нападению. Это неоднократно судимые жители Покровска, у некоторых - по 5-6 судимостей. Один из участников группы – гражданин Азербайджана. Организатором преступления является 28-летний житель Покровска, который является обвиняемым в убийстве, совершенном в 2018 году. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.

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Подозреваемым инкриминируют три статьи Уголовного кодекса: ч.2 ст. 187 (разбой), ст. 146 (похищение человека), ст. 127 (истязание). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Одессе спецназ обезвредил банду вымогателей, похитивших человека. Злоумышленники выкрали жителя Киевской области и требовали огромный выкуп.

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