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Фракция “Батькивщина” в полном составе ушла на самоизоляцию

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Причиной этому стал коронавирус у нардепа Мейдича.
Верховная Рада
Верховная Рада
iportal.rada.gov.ua (архивное фото)

Все члены парламентской фракции "Батькивщина" ушли на самоизоляцию, поскольку их коллега по фракции Олег Мейдич заболел коронавирусом.

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Об этом сообщила заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк во время выступления с трибуны ВР на утреннем заседании парламента, передает Укринформ.

Вы видите, что сегодня нет в зале… фракции “Батькивщина”. К сожалению, один из наших коллег, а именно Олег Мейдич заболел, у него подтвержден коронавирус. Как ответственная, фракция сегодня отсутствует в зале, потому что все депутаты пошли на самоизоляцию и пока не будет проведено тестирование каждого из депутатов и не будет решения о том, что они все здоровы, они не возвратятся в этот зал, - сказала Кондратюк.

Напомним, депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Олег Мейдич заболел коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом на своем Telegram-канале сообщил его коллега, нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.

 

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Теги: Мейдич, коронавирус, ВР, Батькивщина
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