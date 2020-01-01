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Зеленский: "Аваков мне - не кум и не товарищ"

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Президент рассказал о своем отношении к главе МВД.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что министр внутренних дел Арсен Аваков не является его близким товарищем. Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции, посвященной к итогам первого года его президентства.

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По словам Зеленского, Аваков является “мощным министром“.

“Арсен Борисович Аваков не является моим кумом, не является моим близким товарищем. Наоборот, у него есть близкие товарищи, с которыми я точно не приятельствую. Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас сейчас ситуация? Считаю, да“, - сказал глава государства.



Напомним, президент заявил о том, что не назначал кумовей и друзей на важные государственные должности.

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Теги: Зеленский, пресс-конфенренция, президент, Аваков, МВД
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