Зеленский: "Аваков мне - не кум и не товарищ"

Президент рассказал о своем отношении к главе МВД.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что министр внутренних дел Арсен Аваков не является его близким товарищем. Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции, посвященной к итогам первого года его президентства.

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По словам Зеленского, Аваков является “мощным министром“.



“Арсен Борисович Аваков не является моим кумом, не является моим близким товарищем. Наоборот, у него есть близкие товарищи, с которыми я точно не приятельствую. Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас сейчас ситуация? Считаю, да“, - сказал глава государства.





Напомним, президент заявил о том, что не назначал кумовей и друзей на важные государственные должности.

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