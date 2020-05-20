"Все против нас": Зеленский рассказал об отношениях с олигархами

Президент заявил, что подвергается регулярной критике со стороны СМИ, принадлежащих олигархам.

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что не является лоббистом интересов олигархов, за что те атакуют его через подконтрольные СМИ. Об этом он сказал во время пресс-конференции, посвященной первому году своего президентства.

Читай также: Зеленский: "Аваков мне - не кум и не товарищ"

"Я строю отношения с людьми так, как я могу, и так, как я хочу. Пока я строю отношения так, как я хочу, я буду независимым и единственным госслужащим, независимым от любой финансовой группы, олигархов. Ну, не буду говорить единственным. Были такие госслужащие. Я не являюсь лоббистом их интересов. Они не могут надавить на меня, чтобы поставить того или другого человека на должность. Мне кажется, они даже не хотят или боятся, или понимают, что нет смысла мне это предлагать. Где-то оно пролазит иногда. Когда меня спрашивают, почему мы кого-то увольняем, иногда и по таким причинам. Иногда знаем от кого пришел, - сказал он.

Читай также: Зеленский обещает до конца каденции достроить все государственные дороги

Зеленский также рассказал о своей стратегии работы с олигархическими группами.



"Мои отношения с олигархами должны быть простыми. Я готов защищать рабочие места и готов защищать украинцев, которые работают на их предприятиях. Я предоставлю полную независимость Антимонопольному комитету относительно действий по отношению к тем или иным финансовым группам. Только равные правила. Это моя стратегия. Я хочу, чтобы они жили и работали по закону. У нас есть тяжелые вещи, когда они контролируют то или иное направление. Но понемногу это меняется, - заверил глава государства.



Президент подчеркнул, что готов обсуждать с олигархами инвестиции в развитие Донбасса, несмотря на то, что его регулярно критикуют их СМИ.



"Посмотрите на СМИ, которые принадлежат таким людям. У меня же нет "теплой ванны"? Это и есть ответ о моих отношениях с ними. Все против нас", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что подумает о втором сроке президентства.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.